ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste stembureaus openen om middernacht

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 23:04
anp170326235 1
DEN HAAG (ANP) - Over een uur gaan de eerste stembureaus open. Vanaf 00.00 uur kunnen kiezers hun stem voor de gemeenteraadsverkiezingen onder meer uitbrengen in Arnhem, Den Haag en Zwolle. Vanaf 07.30 uur gaan de meeste andere stemlokalen open, al wijken de openingstijden op sommige locaties af.
Traditiegetrouw kan vanaf 00.00 uur gestemd worden in Tuin van Kapitein Rommel in Castricum en café Het Vliegende Paard in Zwolle. Ook openen dan de stembureaus bij onder meer productiehuis Flow in de Rotterdamse wijk Charlois en Grand Café De Waker in Maassluis. Burgemeester Ahmed Marcouch opent het nachtelijke stembureau in Luxor Arnhem. Op de Grote Markt in Den Haag is voor de opening van een nachtelijk stembureau een verkiezingsevenement georganiseerd, met een buitenpodium en activiteiten als een pubquiz in de omliggende cafés.
Stemmen kan overal in de eigen gemeente waar een kiezer staat ingeschreven. In Rotterdam en Amsterdam mogen 16- en 17-jarigen stemmen voor wijk- en dorpsraden en stadsdeelcommissies. Die stem moet in een stemlokaal in de eigen wijk worden uitgebracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding-2026-03-07-om-06-69abba076894f

174771581_m

did-obama-just-tease-a-2028-comeback-cryptic-post-fuels-buzz

USS-Tripoli-2500-Marines-headed-to-Middle-East

174014872_m

gandr-collage

Loading