Zonnepanelenverkoper Solarclarity valt om door terugval markt

WEESP (ANP) - De zonnepanelenverkoper Solarclarity heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf uit Weesp zegt last te hebben gehad van een "buitengewone terugval" op de markt voor verduurzaming. Daarbij spelen volgens marketingdirecteur Renée Bruinsma ook politieke onzekerheden rond verduurzaming en negatieve berichtgeving in de media een rol.

Door prijsdalingen was het volgens Solarclarity niet meer mogelijk de financiële positie te stabiliseren. Een curator onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om het bedrijf voort te zetten.

Solarclarity heeft tachtig medewerkers. Naast zonnepanelen verkoopt het bedrijf ook andere producten die te maken hebben met de overgang naar hernieuwbare energie, zoals laadpalen, omvormers en batterijen. "We betreuren deze situatie enorm en zullen daarom blijven onderzoeken hoe we ons verhaal kunnen voortzetten", meldt Peter Desmet in een persverklaring.