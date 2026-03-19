De Wever nuanceert bij EU-top mening over kopen Russische energie

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 9:25
anp190326098 1
BRUSSEL (ANP) - Belgische premier Bart De Wever is voorafgaand aan de top met andere EU-leiders vooral aan het nuanceren dat hij de relaties met Moskou niet nu wil normaliseren. Hij suggereerde dat afgelopen weekend als optie om zo weer goedkope Russische olie en gas te kunnen importeren. Hij verklaarde later dat dat alleen het geval zou zijn als er sprake zou zijn van een rechtvaardig en duurzaam vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland.
Volgens De Wever heeft hij vooral "gefilosofeerd over normalisering" met Rusland. "Het is heel normaal als je dat doet. Ik heb niet de indruk dat iemand daar nog een probleem mee heeft", voorspelde hij het gesprek met de andere EU-leiders.
"België wil Oekraïne volledig blijven steunen en de druk op Rusland hoog houden", benadrukte hij, waarbij hij ook onderstreepte het 20e sanctiepakket tegen Rusland te steunen.
Wel noemt hij het verder een "bizarre situatie" dat de EU niet aan de onderhandelingstafel zit voor vrede in Oekraïne. "Wij betalen die oorlog."
ANP-519259708

69b60fe14d65ec51752a0633

ANP-447877175

web17-trumpspeechms13-1160x768

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

gandr-collage

