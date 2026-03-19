Italië snijdt in accijns op benzine na sterke stijging olieprijs

ROME (ANP) - Italië verlaagt tijdelijk de accijnzen op benzine en diesel vanwege de sterk opgelopen olieprijzen. Het maakt tanken 25 cent per liter goedkoper, kondigde de Italiaanse premier Giorgia Meloni aan.

De noodmaatregel, die vooralsnog twintig dagen geldt, is al gepubliceerd in de Italiaanse staatscourant. Daarin staat ook dat transportbedrijven op de weg en vissers vanwege de hoge dieselprijzen een heffingskorting krijgen, waardoor ze minder belasting hoeven te betalen.

De regering in Rome kondigde ook een "anti-speculatiemechanisme" aan. Het moet garanderen dat de prijzen aan de pomp direct meebewegen met de olieprijzen op de wereldmarkt. Oliebedrijven moeten volgens dat plan dagelijks adviesprijzen voor brandstoffen publiceren en pomphouders mogen daar niet boven zitten.