Debatterende Kamerleden boos over demonstratie in Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer is grote commotie ontstaan over een pro-Palestijnse actie in Amsterdam. De demonstratie was aangekondigd ondanks een noodverordening in de stad, die inhoudt dat tot donderdagmiddag geen demonstraties zijn toegestaan. Op het laatste moment kregen de activisten woensdag toch een ontheffing om op het Westergasterrein te demonstreren. Een groep demonstranten heeft die locatie genegeerd en is toch naar de Dam gegaan.

Tijdens een debat over het geweld in Amsterdam tegen Israëlische voetbalsupporters zei justitieminister David van Weel dat laatste te verwerpen. Hij weigerde nu al een oordeel te vellen over de gang van zaken, omdat hij niet over alle informatie beschikt. De bewindsman noemde dat het aan de lokale driehoek van Amsterdam is om op te treden.

Joost Eerdmans (JA21) waagde zich al wel aan een oordeel. "Wat is dit voor slap gedoe, dat snapt toch helemaal niemand meer in Nederland", zei hij. PVV-leider Geert Wilders sprak van "wanbestuur" door de gemeente en met name burgemeester Femke Halsema.

"Dit kan een stad als Amsterdam prima zelf aanpakken", zei GL-PvdA-leider Frans Timmermans. Rob Jetten (D66) waarschuwde voor voorbarige conclusies over de demonstratie die op dat moment nog bezig was.