Goedkeuring nieuwe Europese Commissie ontaardt in chaos

BRUSSEL (ANP) - De goedkeuring van een nieuwe Europese Commissie is in een chaos ontaard. De centrumrechtse EVP, de sociaal-democraten en de liberale Renew liggen met elkaar in de clinch over drie kandidaat-Eurocommissarissen, van wie er twee ook beoogd vicevoorzitter zijn. Het gaat om de Hongaarse kandidaat-commissaris Olivér Várhelyi (Gezondheid en Dierenwelzijn), de Spaanse Teresa Ribera (Concurrentiekracht) en de Italiaan Raffaele Fitto (Cohesiebeleid). De politieke spanningen tussen de partijen lopen hoog op en de sfeer is om te snijden, melden verschillende Brusselse bronnen.

Achter gesloten deuren wordt tussen de partijleiders druk onderhandeld om er zonder al te grote kleerscheuren uit te komen, zodat een nieuwe Commissie op 1 december van start kan. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is inmiddels bij de onderhandelingen betrokken.

Het is niet duidelijk of de partijen eruit gaan komen.