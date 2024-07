RUCPHEN (ANP) - Een deel van de A58 bij het Noord-Brabantse Rucphen is weer open, nadat er aan het begin van de woensdagmiddag een vliegtuigje neerstortte. In de richting van Breda komt het verkeer weer langzaam op gang, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Een rijstrook in die richting is nog afgesloten.

De veiligheidsregio verwacht dat de weg de andere kant op, richting Roosendaal, in verband met het onderzoek naar het ongeval tot ongeveer 21.00 uur afgesloten blijft.