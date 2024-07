Geen andere slachtoffers bij neerstorten vliegtuigje op A58

RUCPHEN (ANP) - Op de A58 zijn geen voertuigen in botsing gekomen met het neergestorte vliegtuigje, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant tegen een ANP-verslaggever ter plaatse. "We hielden rekening met meer slachtoffers, maar dat is gelukkig niet het geval."

Een auto heeft schade opgelopen door brokstukken van het vliegtuigje. Aan automobilisten en andere betrokkenen is slachtofferhulp aangeboden.

De piloot kwam bij het ongeluk in Noord-Brabant om het leven. Over de identiteit is nog niets bekend, ook is het nog onduidelijk wat voor vliegtuigje diegene bestuurde. Het lichaam moet nog geborgen worden.