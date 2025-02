Deel raad van toezicht ON! stapt op wegens standpunten Niemöller

HILVERSUM (ANP) - Twee van de drie leden van de raad van toezicht van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) zijn per direct opgestapt. Voorzitter van de raad Bauke Geersing maakte dinsdag zelf zijn vertrek bekend. Ook zijn medelid Frank Ruesink stapt per direct op.

ON! stelde Joost Niemöller een week geleden aan als nieuwe hoofdredacteur. De raad van toezicht wilde dat Niemöller een verklaring af zou geven waarin hij spijt betuigt voor het feit dat hij tijdens de coronaperiode onder meer pleitte voor vaccinatiedwang. Hij wees ongevaccineerden aan als schuldigen voor de dood van anderen. "Deze zienswijze druist in tegen een groot deel van de achterban van Ongehoord Nederland", stelt Geersing.

Volgens de raad van toezicht werd in overleg met Niemöller een verklaring opgesteld. "Het uitbrengen van die verklaring werd echter door de algemeen directeur Peter Vlemmix geblokkeerd", stellen de twee opgestapte rvt-leden. "Duizenden leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. De voorzitter van de ledenraad legde zijn functie neer. De raad van bestuur van ON! faalde in het ontwikkelen van een proactieve communicatiestrategie."

Voor deze gang van zaken wil de raad van toezicht geen verantwoordelijkheid dragen, aldus Geersing. Algemeen directeur Vlemmix was dinsdagavond vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.