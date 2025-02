Tennisster Rus geeft in Austin in eerste ronde op tegen Pegula

AUSTIN (ANP) - Tennisster Arantxa Rus is er niet in geslaagd voor een stunt te zorgen op het WTA-toernooi van Austin. De 34-jarige Zuid-Hollandse gaf in haar partij in de eerste ronde tegen de als eerste geplaatste Jessica Pegula uit de Verenigde Staten in de tweede set op. Pegula leidde met 6-3 3-2.

Rus staat op de negentigste plaats van de wereldranglijst en slaagde er dit jaar nog niet in door de eerste ronde van een WTA-toernooi te komen. Met Pegula als tegenstander had ze het ook niet getroffen. De 31-jarige Amerikaanse is momenteel de nummer 4 van de wereld.

Pegula won op 2-1 de opslagbeurt van Rus en greep met haar tweede setpoint de set met 6-3. De Nederlandse won in de tweede set de eerste game op de service van Pegula, maar leverde daarna twee keer zelf haar opslagbeurt in. Rus vroeg een medische time-out aan en besloot zich daarna terug te trekken.