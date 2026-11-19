KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Het Deense parlement heeft een veiligheidsakkoord met de VS over Groenland geratificeerd. Dit is de officiële bekrachtiging van de overeenkomst die 22 september werd getekend. Alle aanwezige parlementariërs hebben voor het akkoord gestemd. Er was geen debat en geen oppositie met betrekking tot de tekst.

Autonoom Groenland ging eerder deze maand akkoord. Het gaat feitelijk om een aanvulling van een Deens-Amerikaanse defensieovereenkomst uit 1951. Amerikaanse militairen streken in groten getale neer op Groenland nadat Denemarken zich in 1940 aan nazi-Duitsland had overgegeven. De VS wilden toen, net als sinds 2025 president Donald Trump, Groenland permanent overnemen. Maar Denemarken en de VS besloten de kwestie met het defensieakkoord te regelen.

Op basis van het aangepaste akkoord kunnen de VS twee militaire bases hebben en gaan de VS meer in Groenland investeren. Mocht Groenland onafhankelijk worden, dan blijft dit akkoord van kracht.