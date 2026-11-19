Terwijl Wall Street nog twijfelt of er een AI -zeepbel is, is die in China al geknapt. De belangrijkste Chinese techindices zijn sinds de zomer bijna gehalveerd.

Deze week volgde een nieuwe klap: strengere Amerikaanse regels die China de toegang tot geavanceerde AI-chips verder bemoeilijken.

Van hype naar bearmarkt

De Star 50, de technologie-index van de beurs in Shanghai, is sinds de piek eind juni bijna de helft van zijn waarde kwijt. De ChiNext, de groeibeurs van Shenzhen, verloor in dezelfde periode ruim 40 procent.

Ook de bredere CSI 300, met de driehonderd grootste bedrijven van het Chinese vasteland, staat ruim 20 procent onder zijn top. Daarmee zit de index officieel in een bearmarkt. Oktober was de slechtste maand in tien jaar.

Sinds mei is op de Chinese aandelenmarkt zo'n 2,4 biljoen dollar aan beurswaarde verdampt.

In China is niet AI zelf gebarsten, maar het geloof dat elk AI-bedrijf vanzelf meer waard wordt.

"In China is niet AI zelf gebarsten, maar het geloof dat elk AI-bedrijf vanzelf meer waard wordt."

Goede cijfers, toch koersval

Toch draaien veel Chinese chipbedrijven prima. SMIC, de grootste chipmaker van het land, boekte in het derde kwartaal een recordomzet van 3,19 miljard dollar. Dat is 34 procent meer dan een jaar eerder.

Die groei komt vooral uit eigen land: ruim 90 procent van de omzet van SMIC komt uit China. Door westerse exportbeperkingen moet China een eigen chipindustrie opbouwen, en de binnenlandse vraag is groot.

Toch dalen de koersen. Chipmakers investeren jarenlang enorme bedragen voordat er winst komt. Bovendien twijfelen beleggers wereldwijd of de miljardeninvesteringen in AI zich terugbetalen. Dat sentiment slaat over naar China.

Nvidia-schandaal en nieuwe regels

Nvidia-oprichter Jensen Huang stapte op 12 november op als topman. Dat gebeurde na onthullingen over een affaire met een zakenvrouw die Amerikaanse inlichtingendiensten verdenken van spionage voor China. Peking ontkent dat.

Het schandaal maakte de roep om strengere regels luider. Op 16 november kwamen ze er. Datacenters, waar ook ter wereld, hebben een Amerikaanse vergunning nodig als ze op grote schaal rekenkracht van geavanceerde chips leveren aan bedrijven met een hoofdkantoor in China.

Daarmee gaat een achterdeur dicht. Chinese AI-bedrijven huurden tot nu toe rekenkracht in datacenters in onder meer Singapore, Maleisië en Thailand.

Een voorbode voor de rest van de wereld?

Beleggers zien de Chinese beurs als een vroege graadmeter. Veel Chinese techbedrijven leveren onderdelen voor datacenters wereldwijd. Hapert de AI-markt, dan merken zij dat als eerste.

"Hapert de AI-markt, dan merken Chinese toeleveranciers dat als eerste."

Over de bodem zijn de meningen verdeeld. Goldman Sachs verwacht dat de CSI 300 volgend jaar zo'n 10 procent stijgt. Maar de bank rekent op minder winstgroei dan andere analisten, omdat de groei bij Chinese AI-hardware afremt.

Wat merk je er hier van?

Dichter bij huis speelt ASML, het aandeel waarin Nederlandse huishoudens het meest rechtstreeks beleggen: eind juni voor zo'n 6 miljard euro. China is dit jaar verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de omzet van ASML.

ASML heeft de meest geavanceerde EUV-machines nooit aan China geleverd. Washington wil ook de export van eenvoudigere chipmachines verder beperken. Nederland verzet zich daarvoor voorlopig tegen.

De Chinese les: een veelbelovende technologie is nog geen garantie voor een goede belegging.

De Chinese AI-beurs in cijfers

Star 50 (Shanghai): bijna gehalveerd sinds de piek eind juni

ChiNext (Shenzhen): ruim 40 procent lager sinds juni

CSI 300: ruim 20 procent onder de top, officieel bearmarkt

Verdampte beurswaarde sinds mei: zo'n 2,4 biljoen dollar

SMIC, derde kwartaal: recordomzet van 3,19 miljard dollar (+34 procent)

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