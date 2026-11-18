Vanaf vrijdag gaat het weer koud worden. Heldere nachten met een graadje vorst zitten in de pijpleiding, schrijft Weeronline. Oppassen voor gladheid op de weg, en de stoep voor je voordeur dus. Ben je verplicht om daar zout op strooien? En wat als de postbode of de buurvrouw onderuitgaat, ben je dan aansprakelijk?

Moet je de stoep voor je huis sneeuw- en ijsvrij houden?

Nee. Een wettelijke plicht om je stoep te vegen of te strooien bestaat in Nederland niet meer. Die regel stond tot 2007 in veel gemeentelijke verordeningen, maar verdween omdat hij niet te handhaven was, schrijft Radar

Een gemeentejurist uit Hilversum zei destijds tegen Binnenlands Bestuur dat een veegplicht zou neerkomen op verplichte arbeid. Wel vragen veel gemeenten in hun gladheidsplan of je je eigen stoepje schoonhoudt. Dat is een verzoek, geen regel.

Ben je aansprakelijk als iemand valt?

Meestal niet. Sneeuw en ijs gelden juridisch als overmacht, legt Rembrandt Groenewegen uit, jurist verkeer en letsel bij rechtsbijstandsverzekeraar DAS. Is jouw stuk stoep net zo glad als de rest van de straat, dan maakt iemand die uitglijdt weinig kans op een schadevergoeding.

Het wordt anders als jouw stuk aantoonbaar gladder is dan de rest. Dat gebeurt als je half veegt en de aangestampte sneeuw daarna bevriest, of als je bij vorst de auto wast en het sop op de stoep laat bevriezen. Dan kun je wel aansprakelijk zijn, schrijft Radar. Gladheid veroorzaken kan volgens de modelverordening van gemeenten zelfs een boete opleveren.

En de gemeente?

De gemeente moet haar best doen, maar hoeft niet elke stoep ijsvrij te houden. Ze strooit eerst de hoofdwegen, fietspaden en busbanen. Een woonstraat komt zelden aan de beurt.

Wij hebben een inspanningsverplichting, geen garantieverplichting. - Theo van Weert, ambtenaar beheer openbare ruimte, gemeente Den Bosch

Een schadeclaim bij de gemeente na een val op een gladde stoep heeft daarom weinig kans, schrijft Kassa . Voor winkeliers, horeca en werkgevers ligt het strenger: zij hebben een zorgplicht bij hun ingang.

Hoe zit het in België?

Daar moet je wel. In de meeste Belgische gemeenten verplicht het politiereglement bewoners om de stoep voor hun huis sneeuw- en ijsvrij te houden. Bij een appartement is de bewoner van de benedenverdieping meestal aan de beurt, tenzij het huisreglement iets anders zegt. Bij een leegstaand huis is de eigenaar verantwoordelijk.

Het is de plicht van de bewoner om dat te doen. - Mathieu Caudron, woordvoerder politiezone Leuven, tegen VRT NWS

Valt iemand op een stoep die niet geruimd is, dan maakt de Belgische politie een proces-verbaal op. Het parket beslist daarna wie verantwoordelijk is.

Strooi je toch, let dan hierop

Schep of veeg eerst de meeste sneeuw weg en strooi pas daarna. Zout op een dikke laag sneeuw maakt er een gladde brij van.

Strooi preventief een paar uur voordat de sneeuw of ijzel valt, schrijft Kassa. Het zout moet contact maken met de tegels.

Keukenzout werkt ook en je hebt er minder van nodig, maar het is schadelijker voor planten en bomen. Zand of split maakt de stoep stroef zonder je border te verzouten.

Veeg de sneeuw niet in de goot of op een putdeksel: bij dooi moet het water weg kunnen.

Heb je een hond, smeer dan voor de wandeling de voetzooltjes in met vaseline en spoel ze daarna af met lauw water. Zout kan kloven geven en een hond die het oplikt, kan ziek worden, schrijft Radar.

Woon je in een flat of rijtje, spreek dan met de buren af wie welk stuk doet.

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