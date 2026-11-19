In Luxemburg ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar. Toch verlaat de gemiddelde Luxemburger al rond zijn zestigste de arbeidsmarkt. Nederland beweegt de andere kant op: hier kruipt de feitelijke stopleeftijd steeds dichter naar de 67.

Bijna vijf jaar verschil

Luxemburgse mannen stopten in 2024 gemiddeld met 60,1 jaar, vrouwen met 60,3. Nergens in de EU haken mannen zo vroeg af. Slovenië volgt op de voet, en ook Franse mannen halen de 62 niet.

Nederlandse mannen werkten door tot gemiddeld 65,0 jaar, vrouwen tot 64,7. Voor mannen is dat bijna vijf jaar langer dan in Luxemburg. Het ligt ook boven het gemiddelde van de OESO-landen: 64,7 voor mannen en 63,6 voor vrouwen.

Hier stoppen mannen in de EU het vroegst (2024)

Land Mannen Vrouwen Luxemburg 60,1 60,3 Slovenië 60,8 59,5 Frankrijk 61,9 62,4 België 62,4 60,6 Spanje 62,4 63,0 Land Mannen Vrouwen Estland 66,9 67,3 Portugal 66,5 64,5 Denemarken 66,3 63,5 Ierland 66,1 66,0 Cyprus 65,6 63,1 Zweden 65,1 65,0 Nederland 65,0 64,7

Nederlandse mannen staan daarmee zevende van de 27 EU-landen. Bij vrouwen is de positie nog opvallender: alleen in Estland, Ierland en Zweden werken zij langer door.

Nederlandse vrouwen werken langer door dan vrouwen in 23 andere EU-landen.

De wet zegt weinig

De wettelijke leeftijd verklaart het verschil, maar slechts de helft. Luxemburg houdt 65 aan, maar wie lang genoeg verzekerd is geweest, mag er jaren eerder uit. België laat mensen met een lange loopbaan vanaf hun zestigste vervroegd met pensioen . In Frankrijk ligt de grens op 62 jaar en 9 maanden.

De cijfers tellen bovendien iedereen mee die na zijn veertigste de arbeidsmarkt verlaat. Dus ook wie afhaakt zonder dat het officieel pensioen heet.

Nederland kent zo'n algemene regeling voor wie vroeg begon met werken niet meer. De AOW kan niet eerder ingaan.

Nederland was zelf ooit Luxemburg

Twintig jaar geleden gingen Nederlandse werknemers gemiddeld met 60,9 jaar met pensioen. In 2025 was dat 66 jaar en 4 maanden. Nog 40 procent stopte vóór de 67e verjaardag; een jaar eerder was dat 46 procent.

Dat cijfer ligt hoger dan de 65 van hierboven. Het telt alleen werknemers die vanuit hun baan met pensioen gaan.

In twintig jaar schoof de pensioenleeftijd van Nederlandse werknemers ruim vijf jaar op.

Het verschil: vier jaar minder pensioen

Vroeg stoppen betekent lang genieten. Een Luxemburgse man heeft na zijn laatste werkdag gemiddeld nog 23,2 jaar voor de boeg, een Nederlandse 19,0. Franse vrouwen komen op 26,1 jaar, Nederlandse op 21,7.

Dat scheelt dus ruim vier jaar. Dichterbij komt de finish in Nederland voorlopig niet: de AOW-leeftijd blijft tot en met 2027 op 67 jaar en gaat in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden.

In het kort

Luxemburg: wettelijke leeftijd 65, mannen stoppen gemiddeld met 60,1

Nederland: AOW-leeftijd 67, mannen stoppen met 65,0 en vrouwen met 64,7

Nederlandse werknemers gingen in 2025 gemiddeld met 66 jaar en 4 maanden met pensioen

Vanaf 2028 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden

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