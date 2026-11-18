Even een paar euro in de parkeerautomaat gooien. Voor veel mensen is dat nog gewoon. Maar in steeds meer gemeenten kan het niet meer.

Zaanstad haalt deze maanden zijn laatste muntautomaten weg. Uiterlijk 1 december moet de klus klaar zijn. Daarna kun je er op straat alleen nog parkeren met een pinpas, creditcard of parkeerapp.

Zaanstad en Oosterhout

De gemeente Zaanstad vervangt 65 oude automaten. Het totale aantal gaat van 79 naar 66. De loopafstand tot een automaat blijft maximaal 150 meter.

De reden is simpel. In 2019 werd nog 11 procent van het parkeergeld met munten betaald. Begin dit jaar was dat nog maar 1,6 procent. Automaten met geld trekken bovendien dieven en vandalen aan, en het ophalen van het geld kost ook geld.

Oosterhout wil in de loop van 2027 hetzelfde doen. Daar is niet iedereen blij mee. In een enquête onder senioren vond 37 procent van de bijna 280 deelnemers het een probleem als contant betalen verdwijnt.

In Amsterdam en Utrecht kun je bij de automaat al langer niet met munten betalen.

“In 2019 werd 11 procent van het Zaanse parkeergeld met munten betaald. Nu is dat 1,6 procent.”

Mag een gemeente dat?

Ja. Parkeergeld is een gemeentelijke belasting, en geen gewone aankoop. De Hoge Raad oordeelde in 2020 dat geen enkele regel een gemeente verplicht om contante betaling van parkeerbelasting mogelijk te maken.

Ook nu mogen winkels contant geld trouwens nog weigeren, als ze dat maar duidelijk aangeven.

Maar er komt toch een cashplicht?

Dat klopt. Het parlement heeft ingestemd met een plicht om contante betalingen tot 3.000 euro te accepteren. Wanneer die ingaat, is nog niet bekend. Het kabinet werkt eerst de uitzonderingen uit.

En juist daar zit de parkeerautomaat. Het voorstel zondert betalingen uit waarbij de verkoper niet aanwezig is. Als voorbeelden worden onbemande verkoopautomaten, onbemande tankstations, tolpoorten en de parkeerautomaat genoemd.

De cashplicht gaat de muntjesautomaat dus niet terugbrengen.

“De nieuwe cashplicht zondert de onbemande parkeerautomaat juist uit.”

Geen pinpas of app?

Dan wordt het lastiger. In Zaanstad staat op de automaten een telefoonnummer voor vragen en hulp. Een rechter vond in 2017 dat een prepaid creditcard, te koop bij een geldwisselkantoor, een voldoende alternatief is voor wie geen bankrekening heeft.

Met de munten verdwijnt ook het anoniem parkeren. Volgens de rechter is dat geen schending van je privacy, zolang de gemeente je betaalgegevens niet bewaart.

Twijfel je hoe het in jouw gemeente zit? Op de website van de gemeente staat meestal precies welke betaalmiddelen de automaten accepteren.

Parkeren en contant geld

Zaanstad: vanaf uiterlijk 1 december geen munten meer in de automaat

Oosterhout: plan om in 2027 over te stappen

Amsterdam en Utrecht: alleen pin, creditcard of app

Gemeente moet cash aannemen? Nee, volgens de Hoge Raad (2020)

Cashplicht tot €3.000: aangenomen, startdatum nog onbekend

Onbemande parkeerautomaat: voorgesteld als uitzondering

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