ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deense premier maakt in Groenland excuses voor spiraaltjes

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 18:15
anp240925165 1
NUUK (ANP/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen bezoekt Groenland en heeft in persoon excuses gemaakt bij slachtoffers van een campagne om de bevolkingsgroei van de inheemse Inuit tegen te gaan. Lange tijd werden bij meisjes van die bevolkingsgroep zonder hun toestemming spiraaltjes geplaatst. De campagne duurde van de jaren zestig tot 1992 in een tijd dat Denemarken verantwoordelijk was voor de gezondheidszorg in Groenland.
Frederiksen heeft in augustus al haar spijt betuigd. Haar bezoek is "een tweede stap in het verzoeningsproces". Veel slachtoffers zijn onvruchtbaar gebleven en bijna allemaal hebben ze er psychische problemen aan overgehouden.
De kolonie Groenland werd in 1953 een deel van Denemarken. Er kwam een beleid dat zich officieel richtte op 'culturele assimilatie'. Dit mondde vaak uit in onderdrukking van de inheemse Inuit-bevolking. Sinds 1979 krijgt Groenland steeds meer zelfbestuur. Het delfstofrijke eiland wordt tegenwoordig geclaimd door de Amerikaanse president Donald Trump.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

anp240925124 1

AP maakt zich 'grote zorgen' om 'LinkedIn-gebruikers: 'Pas instellingen aan om AI'

Loading