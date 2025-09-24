Deense premier maakt in Groenland excuses voor spiraaltjes

NUUK (ANP/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen bezoekt Groenland en heeft in persoon excuses gemaakt bij slachtoffers van een campagne om de bevolkingsgroei van de inheemse Inuit tegen te gaan. Lange tijd werden bij meisjes van die bevolkingsgroep zonder hun toestemming spiraaltjes geplaatst. De campagne duurde van de jaren zestig tot 1992 in een tijd dat Denemarken verantwoordelijk was voor de gezondheidszorg in Groenland.

Frederiksen heeft in augustus al haar spijt betuigd. Haar bezoek is "een tweede stap in het verzoeningsproces". Veel slachtoffers zijn onvruchtbaar gebleven en bijna allemaal hebben ze er psychische problemen aan overgehouden.

De kolonie Groenland werd in 1953 een deel van Denemarken. Er kwam een beleid dat zich officieel richtte op 'culturele assimilatie'. Dit mondde vaak uit in onderdrukking van de inheemse Inuit-bevolking. Sinds 1979 krijgt Groenland steeds meer zelfbestuur. Het delfstofrijke eiland wordt tegenwoordig geclaimd door de Amerikaanse president Donald Trump.