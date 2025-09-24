Haagse burgemeester: geen inschattingsfout bij rellen Malieveld

DEN HAAG (ANP) - De Haagse burgemeester Jan van Zanen vindt dat de autoriteiten zich goed hebben voorbereid op de demonstratie op het Malieveld afgelopen zaterdag. "Op basis van de informatie die we hadden, vind ik dat er geen inschattingsfout is gemaakt. We konden niet inschatten dat er zo heftig geweld zou worden toegepast richting de politie", zei Van Zanen woensdag tijdens een vergadering van een raadscommissie.

Van Zanen had eerder op de dag laten weten dat er wel "zachte signalen" waren over een mogelijke verstoring, maar die informatie "leidde niet tot de verwachting dat zich een situatie zou voordoen waarin sprake was van de massaliteit en de extreme mate van het geweld zoals die heeft plaatsgevonden".

De burgemeester zegt dat enkele honderden agenten waren ingezet. "Wij hebben gedaan wat we konden. Voor de tweede keer in mijn carrière heb ik het gebruik van traangas moeten toelaten. Dat stond allemaal klaar."