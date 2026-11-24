KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft zichzelf verdedigd, nadat ze vorige week de term omvolking had gebruikt. Dat woord komt vooral voor bij extreemrechts, in een complottheorie die zich richt tegen met name mensen van kleur en moslims.

De sociaaldemocraat, die een centrumlinks minderheidsregering leidt, stelt in een uitgebreide verklaring op sociale media "niet op één hoop te willen worden gegooid met complotdenkers, rechts-extremisten of fascistische bewegingen". Ze voegt eraan toe "over geen van hen iets goeds te zeggen hebben" en dat "het niet verkeerd is om vast te willen houden aan het land waar je van houdt".

Frederiksen zei op 17 november in een Deense podcast "geen voorstander te zijn van omvolking". "We zijn een Deense samenleving en onze oorsprong, onze afkomst is etnisch Deens", zei ze, een dag nadat ze haar plan had onthuld voor een Europees migrantencentrum in Rwanda. "Ik ben Deens en ik ben Europeaan, ik geloof in Deense en Europese waarden en daar wil ik geen concessies aan doen. De meerderheidscultuur die ik in de toekomst in Europa wil zien, is deze."