ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Defensie investeert extra in bestrijding van drones na incidenten

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 9:37
anp251125075 1
DEN HAAG (ANP) - Defensie gaat meer investeren in de bestrijding van drones, laat demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman aan de Tweede Kamer weten. Aanleiding zijn volgens hem recente incidenten met drones in zowel Nederland als andere NAVO-landen en het toenemende belang van drones op het slagveld.
Dit weekend zijn drones gesignaleerd boven vliegbases Eindhoven en Volkel. Daarbij zette Defensie voor het eerst elektronische en kinetische middelen, zoals vuurwapens, in, aldus Tuinman.
De bewindsman noemt de incidenten met onbekende drones "zeer zorgelijke ontwikkelingen". Daarom zijn snel extra investeringen nodig, bovenop die al zijn aangekondigd. "Het effectief gebruiken van, en verdedigen tegen, onbemenste systemen is een kat-en-muis-spel en vereist snelle stappen in innovatie en opschaling."
Het ministerie wil onder meer extra antidronekanonsystemen aanschaffen. Ook steekt Defensie extra geld in de bescherming van marineschepen tegen drones.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

ANP-527156769

Zoveel spaargeld heeft de gemiddelde Nederlander, de cijfers per leeftijdsgroep

ANP-533561126

Weer een dodelijk ongeluk door vastzittende Tesla-deuren: “Hendels werken niet na crash”

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

239262909_m

Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

Loading