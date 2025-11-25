Defensie investeert extra in bestrijding van drones na incidenten

DEN HAAG (ANP) - Defensie gaat meer investeren in de bestrijding van drones, laat demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman aan de Tweede Kamer weten. Aanleiding zijn volgens hem recente incidenten met drones in zowel Nederland als andere NAVO-landen en het toenemende belang van drones op het slagveld.

Dit weekend zijn drones gesignaleerd boven vliegbases Eindhoven en Volkel. Daarbij zette Defensie voor het eerst elektronische en kinetische middelen, zoals vuurwapens, in, aldus Tuinman.

De bewindsman noemt de incidenten met onbekende drones "zeer zorgelijke ontwikkelingen". Daarom zijn snel extra investeringen nodig, bovenop die al zijn aangekondigd. "Het effectief gebruiken van, en verdedigen tegen, onbemenste systemen is een kat-en-muis-spel en vereist snelle stappen in innovatie en opschaling."

Het ministerie wil onder meer extra antidronekanonsystemen aanschaffen. Ook steekt Defensie extra geld in de bescherming van marineschepen tegen drones.