Defensie Israël: 60 procent van Hamasstrijders uitgeschakeld

TEL AVIV/JERUZALEM (ANP) - De Israëlische strijdkrachten hebben volgens defensieminister Yoav Gallant 60 procent van de "Hamasterroristen" uitgeschakeld. Zij zijn gedood of gewond geraakt, aldus Gallant. Hij zei in het parlement dat het leger "heel veel heeft bereikt".

Hij zei ook dat de helft van de Israëlische gijzelaars die Hamasstrijders hebben ontvoerd, weer terug is. De rest volgt nog, aldus de bewindsman. Er zijn nog circa 120 Israëlische gijzelaars in de Gazastrook.

Bij de aanval van Hamasstrijders op Israëlisch grondgebied rond de Gazastrook op 7 oktober zijn gijzelaars genomen. De Israëlische regering voert hun terugkeer aan als rechtvaardiging voor de voortdurende aanvallen op de Gazastrook.

Qatar

Ook de stad Gaza wordt deze week weer aangevallen en de Israëli's hebben bewoners volgens nieuwszender Al Jazeera opgedragen langs twee routes in zuidelijke richting te vertrekken om aan het huidige offensief te ontkomen.

In Qatar wordt mogelijk woensdag verder onderhandeld over een lang verwacht staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Qatar vertegenwoordigt de belangen van Hamas. Het land poogt samen met Egypte en de VS een bestand te bereiken tussen Israël en Hamas.