Defensie kampt al een paar dagen met storing computers

DEN HAAG (ANP) - Defensie kampt met een storing waardoor ongeveer de helft van de desktopcomputers op kantoren niet werkt. Het gaat om een technisch probleem bij een datacenter van Defensie, laat een woordvoerder van het ministerie weten. De storing begon zaterdagavond laat.

Het probleem doet zich defensiebreed voor. "Bepaalde desktops op kantoren werken niet", zegt de woordvoerder. Soms gaat het volgens hem om de helft van de computers, soms is het iets meer, soms iets minder. De hoop is dat het probleem deze dinsdag nog wordt opgelost.

Volgens de woordvoerder heeft het verder geen grote gevolgen. De thuiswerksystemen werken wel en mensen kunnen ook met hun laptops nog aan de slag. Hoeveel computers precies niet werken, kon hij niet zeggen.