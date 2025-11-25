ECONOMIE
Defensie VS wil einde aan lange samenwerking met Scouting America

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 16:35
anp251125160 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth wil de jarenlange samenwerking van de strijdkrachten met Scouting America stopzetten. Hij vindt de organisatie te divers en te inclusief geworden, meldt de Amerikaanse publieke omroep NPR.
Scouting, dat vroeger de Boy Scouts heette maar inmiddels meisjes toelaat, is niet langer gebaseerd op verdiensten, klaagt Hegseth. Scouting ondersteunt niet langer de toekomst van Amerikaanse jongens, stelt de bewindsman in documenten die NPR heeft ingezien. In een conceptmemo aan het parlement noemt hij de organisatie "genderloos". De scouts zouden zijn afgedwaald van hun missie om mannelijke waarden te cultiveren.
Het leger heeft al ruim honderd jaar banden met de scouts. Militairen bieden onder meer medische en andere hulp aan de National Jamboree met duizenden deelnemers. Ook mogen scoutinggroepen nu nog bijeenkomen in militaire inrichtingen in binnen- en buitenland. Dat moet allemaal afgelopen zijn, aldus Hegseth.
