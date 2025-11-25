Kamer wil Nexperia-debat met Karremans voor hij naar China gaat

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil met demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) in debat over de verwikkelingen rond chipmaker Nexperia, voordat de VVD'er zelf naar China reist voor overleg over deze kwestie. Een verzoek daartoe van Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) kreeg steun van een meerderheid.

Karremans stelde eind september beperkingen in bij Nexperia, omdat hij vreesde dat anders technologische kennis en kunde via het Chinese moederbedrijf van de chipfabrikant uit Nederland zou wegvloeien. Dat leidde tot een diplomatieke rel met China, dat terugsloeg met een exportstop voor chips die Nexperia in dat land maakt. Die maatregel leidde met name in de automobielindustrie tot tekorten.

Eerder deze maand reisde al een ambtelijke delegatie naar China om de zaak uit te praten. Kort daarna werden de beperkingen opgeschort die Karremans had opgelegd. De minister kondigde vorige week aan dat hij binnenkort ook zelf naar China gaat. De Kamer wil hem daarover dus spreken voordat hij op reis gaat.