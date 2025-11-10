Defensie wil hagelgeweren met munitie of netten tegen drones

DEN HAAG (ANP) - Defensie wil hagelgeweren kopen met munitie of een net om drones neer te halen. Ongewenste drones zijn een steeds grotere opgave voor Nederland en bondgenoten, in geval van oorlog maar ook nu al.

Defensie vraagt Europese bedrijven of ze zogeheten shotguns (hagelgeweren) zouden kunnen leveren, "inclusief anti-dronemunitie". Eenzelfde verzoek is uitgegaan over de levering van "draagbare netgeweren tegen drones". Zulke verzoeken zijn de eerste stap naar een aanbesteding.

Drones domineren al jaren het slagveld in Oekraïne, maar NAVO-landen blijken zich daartegen nu nog moeilijk te kunnen verdedigen. Toen Russische onbemande vliegtuigjes Polen binnenvlogen, moesten peperdure F-35's met dito raketten in actie komen. Omdat dat onhoudbaar is, zoeken NAVO-landen naarstig naar bruikbaarder verdedigingswapens. Eens te meer nu keer op keer onbekende drones opduiken die hun vliegverkeer verstoren en mogelijk komen spioneren.

Toenemende dreiging

Oekraïne zet al langer infanterie met shotguns of mitrailleurs in om kleinere drones uit de lucht te halen. Dat is vaak effectiever en efficiënter dan geavanceerde luchtverdedigingssystemen in te zetten en dure onderscheppingsraketten te verkwisten die voor grotere projectielen zijn bedoeld.

Defensie leerde veel van de volgens haar heel geslaagde beveiliging van de NAVO-top. Sindsdien leende Nederland onder meer dronebestrijders uit aan Denemarken. Maar de dreigingen nemen hand over hand toe en er is veel meer nodig, zegt een verantwoordelijk ambtenaar. Daarom is onder meer een 'prijsvraag' uitgeschreven voor goede nieuwe ideeën.

Defensie zegt open te staan voor allerhande oplossingen. Er wordt veel verwacht van onderscheppingsdrones en 'jammers', maar ook gewerkt aan wapens die drones uitschakelen met elektromagnetische straling of met laser.