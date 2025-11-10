VVD'er Azmani: voorrang aan vrijwillige terugkeer asielzoekers

BRUSSEL (ANP) - Bij terugkeer van afgewezen asielzoekers moet voorrang worden gegeven aan vrijwillige in plaats van verplichte terugkeer, stelt VVD-Europarlementariër Malik Azmani voor. Dat is volgens hem effectiever, goedkoper en humaner, zei hij maandag in een toelichting tegen journalisten. Dit is een van de onderdelen van zijn voorstel voor nieuwe terugkeerregels die in de hele EU moeten gaan gelden.

Gedwongen terugkeer moet mogelijk zijn als vrijwillige terugkeer niet mogelijk is, vindt Azmani. Asielzoekers die een veiligheidsrisico vormen, moeten meteen gedwongen worden uitgezet.

Azmani is namens het Europees Parlement rapporteur (onderhandelaar) over nieuwe terugkeerregels voor de EU. Zijn voorstel komt deels overeen met het voorstel van de Europese Commissie van maart, maar bevat volgens de VVD'er aanscherpingen die leiden tot effectiever terugkeerbeleid. Zonder een goed functionerende terugkeerregeling kan het Europese migratiekader nooit doeltreffend functioneren, zegt Azmani.

Strengere regels

In het migratiepact hebben EU-landen strengere regels afgesproken voor onder meer toelating, verdeling en opvang van asielzoekers.

Azmani stelt verder voor dat terugkeerbesluiten van het ene EU-lid onmiddellijk in alle EU-landen gelden. Hij wil daarmee voorkomen dat mensen doorreizen naar andere landen en daar opnieuw een asielaanvraag indienen, die bij voorbaat kansloos is. Met standaardterugkeerbevelen wordt dat makkelijker, denkt de VVD'er. De Europese grensbewakingsdienst Frontex moet een belangrijke rol krijgen bij terugkeeroperaties.

Als landen van herkomst niet willen meewerken aan het terugnemen van asielzoekers, moeten sancties mogelijk zijn, stelt Azmani voor. Hij denkt daarbij aan het afschaffen van visavrijstellingen.