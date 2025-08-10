ECONOMIE
Defensie zwijgt over dode jonge bij voedseldroppings Gaza

Samenleving
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 11:38
bijgewerkt om zondag, 10 augustus 2025 om 11:55
Het Nederlandse ministerie van Defensie wil niets zeggen over de toedracht van het incident waarbij zaterdag een jongen omkwam door luchtdroppings boven Gaza. Op de vraag of het sterfgeval een gevolg is van een Nederlandse luchtdropping, antwoordde een woordvoerder: "Ik kan dat bevestigen noch ontkennen."
Over de tijd en locatie van droppings doet Defensie om "operationele redenen" geen uitspraken. De woordvoerder herhaalde alleen dat Nederland in principe twee weken lang eenmaal per dag hulpgoederen boven de Gazastrook loslaat. Daarmee is vrijdag begonnen.
Ook de vraag of er een Nederlands onderzoek naar het incident loopt, beantwoordde de woordvoerder niet. "We evalueren continu met partners die ook droppings uitvoeren." Zaterdag voerde in ieder geval ook Griekenland een dropping uit.
