Defensiebudget Kroatië gaat volgens premier aan NAVO-norm voldoen

BRUSSEL (ANP/RTR) - Kroatië gaat meer geld uitgeven aan de krijgsmacht en gaat daarmee ook voldoen aan de norm die is afgesproken binnen de NAVO, zegt premier Andrej Plenković. Het land was een van de weinige landen die minder dan 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan de krijgsmacht uitgaf.

Kroatië is van plan om in 2027 bijna 2,7 miljard euro uit te geven aan defensie, aldus de premier bij aanvang van een top in Brussel over Oekraïne en de veiligheid van Europa. Plenković vindt dat Europa moet meepraten over een mogelijk vredesakkoord in Oekraïne. "Een rechtvaardige en duurzame vrede is belangrijk voor het behoud van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, en ook voor de stabiliteit en veiligheid van Europa", schrijft hij op X.

Volgens de laatste NAVO-cijfers over defensiebestedingen stak Kroatië 1,81 procent van de economie in de krijgsmacht. In totaal zaten acht NAVO-landen vorig jaar tussen 1 en 2 procent. IJsland heeft zelfs helemaal geen krijgsmacht.

Er wordt al gesproken over een verhoging van die norm naar 3 procent, of zelfs meer. Dat staat naar verwachting hoog op de agenda van de NAVO-top in Den Haag, eind juni.