De Wever net als Nederland bezorgd over EU-defensieplan

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Belgische premier Bart de Wever zegt dat er op korte termijn meer geld nodig is voor EU-defensie, maar "is net als Nederland een beetje bezorgd" over het voorgestelde plan van Ursula von der Leyen. Dat zei hij donderdag bij de inloop van de EU-top die gaat over die defensieplannen en Oekraïne.

De voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, presenteerde eerder een plan om 800 miljard euro vrij te maken voor defensie, onder meer door leningen en het oprekken van begrotingsregels. De Wever wijst erop dat dit "beheersbaar moet blijven. Anders vrees ik dat je naar een Europa gaat met te veel schulden, die weer met nieuwe schulden moeten worden opgelost. Daarmee bezwaar je de volgende generaties en zijn we niet meer klaar voor volgende crises."