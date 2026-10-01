Defensiechef België koel onder Russisch gescherm met kernwapens

BRUSSEL (ANP) - Dat Rusland weer zinspeelt op het gebruik van zijn kernwapenarsenaal tegen de NAVO brengt de alliantie niet uit haar evenwicht, zegt de Belgische defensiechef Frederik Vansina. "We zijn natuurlijk gewend van de Russische Federatie dat zij verbaal heel gespierd uit de hoek kan komen", zegt hij in een interview met het ANP.

Vansina reageerde op het beklag deze week van Rusland over volgens Moskou dreigende taal en manoeuvres van de NAVO tegen Kaliningrad. De Russische ambassade in België waarschuwde dat de NAVO de belangrijke Russische marinehaven, in een exclave tussen Polen en Litouwen, met rust moet laten. Als het bondgenootschap Kaliningrad zou bedreigen, dan zou Rusland alle wapens waarover het beschikt kunnen inzetten. Ook atoomwapens.

Rusland heeft in de oorlog met Oekraïne voortdurend "rode lijnen" getrokken, aldus Vansina. "We zien dat dat telkens dan toch weer genuanceerd is achteraf. Maar we moeten het land ook niet onderschatten en elke communicatie ook zeer au sérieux nemen."

Want het wapengekletter van het Kremlin "maakt deel uit van de escalatie" van de spanningen tussen Rusland en Europa, en "die is natuurlijk zorgelijk. We mogen stellen dat we waarschijnlijk toch in een van de meest onstabiele periodes zijn in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. Dus dat baart ons wel de nodige zorgen. Wij zijn verplicht daar toch heel veel aandacht aan te besteden."