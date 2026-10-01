Heinen: belastingplan moet nog worden aangepast

DEN HAAG (ANP) - Het belastingplan moet nog worden aangepast aan de hand van wensen vanuit de Kamer, zei financiënminister Eelco Heinen (VVD) aan het begin van de tweede dag van de algemene financiële beschouwingen. "Dat is helder." Hij snapt "heel goed" dat partijen nog veranderingen willen. De bewindsman kondigde aan later in het debat te schetsen waar hij denkt dat mogelijke oplossingen liggen.

Onder meer oppositiepartijen JA21 en PRO gaven woensdag aan niet van plan te zijn om het huidige belastingplan te steunen. De partijen zijn het niet eens met de geplande hogere belastingen voor werkenden, maar over alternatieven daarvoor verschillen ze van mening.

Heinen is nog altijd "optimistisch" dat een meerderheid van de Kamer dit najaar voor het belastingplan stemt.