Defensieminister VS kondigt onderzoek aan naar vliegtuigcrash

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft gezegd dat het leger en zijn ministerie, bekend als het Pentagon, "onmiddellijk een onderzoek hebben ingesteld" naar de botsing van een legerhelikopter en een verkeersvliegtuig niet ver van de luchthaven van Washington. In de toestellen zaten in totaal 67 mensen.

De helikopter en het vliegtuig dat uit Kansas kwam zijn in de rivier de Potomac gestort. De pas aangetreden minister noemt het ongeluk "absoluut tragisch" en zei "bid voor de getroffen zielen en hun familie". Circa driehonderd reddingswerkers zoeken op de rivier in de kou en in het donker naar de slachtoffers. Ze weten niet of er overlevenden zijn.