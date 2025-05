Defensieminister VS waarschuwt Iran voor steun aan Houthi's

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth waarschuwde Iran woensdag voor sancties vanwege de steun van het land aan de Jemenitische Houthi-rebellen. De Houthi's voeren sinds eind 2023 aanvallen uit op schepen in het Suezkanaal, uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza.

"Bericht aan IRAN: We zien uw DODELIJKE steun aan de Houthi's. We weten precies wat u doet", schreef Hegseth op X. "U weet heel goed waartoe het Amerikaanse leger in staat is - en u bent gewaarschuwd. U zult de GEVOLGEN dragen op het moment en de plaats die wij kiezen", aldus de Amerikaanse defensieminister.