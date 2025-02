Defensieminister VS wil hogere Europese defensiebestedingen

STUTTGART (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth vindt dat zijn land minstens 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) moet blijven uitgeven aan Defensie. "Daar moeten we niet onder zakken", zei de bewindsman in het Duitse Stuttgart. Hij spoorde de andere NAVO-landen wel aan meer aan defensie uit te geven. "De president heeft 5 procent gezegd. Ik denk dat hij gelijk heeft."

Hegseth zei dat Europa vrij moet zijn van militaire agressie, maar benadrukte ook dat het "gezond verstand" is dat landen in de regio het meest investeren in hun eigen verdediging. "Je verdedigt je eigen buurt en de Amerikanen komen je dan helpen." Hij zei dat veel NAVO-landen al zo'n 2 procent van hun bbp uitgeven aan defensie en dat die uitgaven volgens de VS verder omhoog moeten.

De VS geven zelf momenteel ongeveer 3,4 procent van hun bruto binnenlands product uit aan defensie. Hegseth verweet de vorige regering de krijgsmacht te hebben verwaarloosd en zei dat president Donald Trump weer wil investeren. Hij wees er wel op dat de Verenigde Staten een forse staatsschuld hebben en dat er daarom zuinig omgegaan moet worden met belastinggeld.