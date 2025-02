Ford-topman: invoerheffingen 'verwoestend' voor auto-industrie VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De algemene invoertarieven van 25 procent die de Amerikaanse president Donald Trump heeft voorgesteld voor Canada en Mexico zijn "verwoestend" voor de Amerikaanse auto-industrie. Daarvoor waarschuwt Jim Farley, de topman van de Amerikaanse autofabrikant Ford. Hij reist woensdag naar Washington om dit duidelijk te maken aan leden van het Congres.

Volgens hem zullen Aziatische en Europese concurrenten juist profiteren van de maatregel. "President Trump heeft veel gesproken over het versterken van de Amerikaanse auto-industrie en het terughalen van productie. Maar tot nu toe zien we vooral hoge kosten en veel chaos", zei Farley dinsdag op een autoconferentie in New York. Bijna de helft van de Amerikaanse importen van auto-onderdelen komt uit Canada en Mexico, waarvan automerken in de VS sterk afhankelijk zijn.

Farley is een van de meest uitgesproken leiders in de Amerikaanse auto-industrie over de gevolgen van de hoge handelstarieven, die volgens experts de sector ongeveer 60 miljard dollar kunnen kosten. Een groot deel van die kosten wordt waarschijnlijk doorberekend aan consumenten. Amerikaanse auto's worden hiermee gemiddeld 3000 dollar duurder, kwam eerder naar voren uit onderzoek. "Op de lange termijn zal een tarief van 25 procent op de handel met Mexico en Canada een gat slaan in de Amerikaanse auto-industrie zoals we dat nog nooit eerder hebben gezien", waarschuwde Farley.