Zelensky wil bezet Russisch gebied ruilen voor eigen grond

KYIV (ANP) - Oekraïne wil Russisch grondgebied dat het heeft bezet ruilen voor delen van Oekraïne die Rusland nu in handen heeft, zegt president Volodymyr Zelensky. Hoeveel en welk deel van bezet Oekraïne hij zo hoopt terug te krijgen, liet hij dinsdag in een interview met The Guardian in het midden.

Oekraïne maakt steeds nadrukkelijker aanstalten voor vredesbesprekingen met Rusland, al lijkt Moskou daar nog niet aan toe. Van de ruwweg 20 procent van Oekraïne die Rusland heeft bezet, hoopt Zelensky een deel terug te krijgen door de bezette delen van de Russische regio Koersk aan te bieden. "We zullen het ene gebied ruilen voor het andere", zei hij in de Britse krant.

Dat zal bij lange na niet genoeg zijn voor al het door Rusland ingenomen grondgebied, lijkt Zelensky te erkennen. Hij "weet niet" welke delen Oekraïne zal terugvragen. "Al onze gebieden zijn belangrijk, geen van deze heeft voorrang."