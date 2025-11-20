Delen van Parijs getroffen door stroomstoring

PARIJS (ANP/RTR) - Delen van de Franse hoofdstad Parijs zijn donderdagochtend getroffen door een stroomstoring.

Vanwege de stroomuitval rijden enkele metrolijnen en treinen niet. Ook bij station Montparnasse, een van de grotere treinstations rond het centrum van de hoofdstad, worden elektriciteitsproblemen gemeld, aldus de website van netbeheerder Enedis. In eerste instantie kwamen zo'n 170.000 huishoudens zonder stroom te zitten.

Enedis verwachtte op een aantal plaatsen dat de stroom om 09.00 uur zou zijn hersteld, maar dat is niet gelukt. Op andere plaatsen kan de storing zeker tot de middag duren. "Ze doen er alles aan om de stroomvoorziening zo snel mogelijk te herstellen", schrijft de netbeheerder, die verder soms "moeilijke werkomstandigheden" noemt.

RTE, netbeheerder van het Franse hoogspanningsnetwerk, rept van "een technisch incident" in een van zijn stroomknooppunten ten zuidwesten van Parijs. RTE zegt een flink deel van de stroomvoorziening te hebben hersteld.