Topman TotalEnergies waarschuwt voor grote afhankelijkheid lng VS

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Europa moet voorkomen dat het te afhankelijk wordt van de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten. Dat zei topman Patrick Pouyanné van het grote Franse olie- en gasconcern TotalEnergies. De Europese Unie wil in 2027 de import van lng uit Rusland helemaal verbieden, wat weer de prijzen van Amerikaans gas kan aanjagen.

Door de oorlog in Oekraïne importeert Europa veel meer lng uit de VS. Ongeveer 40 procent komt nu uit de VS. President Donald Trump zou dit aandeel verder willen vergroten. Volgens Pouyanné werkt Trump aan het "vervangen" van de Europese afhankelijkheid van Rusland door afhankelijkheid van de VS.

"Als hij aandringt om Russisch lng sneller te verbieden, dan is dat omdat hij ergens weet dat de prijzen zullen stijgen. We moeten diversiteit in onze leveringen behouden", aldus de topman.

TotalEnergies is zelf een belangrijke importeur van lng uit de VS. Europa haalt ook meer lng uit het Midden-Oosten.