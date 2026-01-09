Rubio bespreekt 'belang arctische veiligheid' met NAVO-chef Rutte

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio sprak vrijdag met NAVO-chef Mark Rutte over "het belang van Arctische veiligheid voor alle NAVO-bondgenoten", meldt zijn ministerie. Verschillende NAVO-leden uitten hun bezorgdheid nadat het Witte Huis dinsdag zei dat de VS militaire middelen niet uitsluiten om Groenland in bezit te krijgen.

De afgelopen dagen herhaalde president Donald Trump dat hij Groenland, dat onderdeel is van het Deense koninkrijk, bij zijn land wil voegen. Hij zegt het land nodig te hebben voor "de nationale veiligheid". De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen noemde de opmerking eerder "respectloos".

Donderdag bespraken de NAVO-landen de dreigementen van de VS en hoe ze het land kunnen weerhouden van militaire actie. Vanuit Groenland was er eerder frustratie dat de communicatie met het land grotendeels via sociale media verliep. Volgende week praat Rubio met Denemarken over de kwestie. Groenland zegt hierbij aan te sluiten.