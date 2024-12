Delfts vreugdevuur dag eerder al aangestoken

DELFT (ANP) - Een vreugdevuur in de Delftse wijk Tanthof moet maandagavond al worden aangestoken, een dag voor de jaarwisseling. De weersverwachting voor de nacht van 31 december naar 1 januari is ongunstig, met harde wind. Daarom is het evenement op last van gemeente en politie een dag vervroegd. De organisatoren melden op Facebook dat de stapel hout om 19.30 uur wordt aangestoken bij jongerencentrum The Border.

De gemeente Delft bevestigt het besluit. In de vergunning staat dat het vreugdevuur niet mag worden aangestoken wanneer de windkracht hoger dan vijf is, zegt een woordvoerster. Voor de jaarwisseling wordt windkracht zes verwacht, de avond ervoor windkracht drie of vier.

De bekendste vreugdevuren rond de jaarwisseling zijn op de stranden bij de Haagse wijken Scheveningen en Duindorp. Die werden vorig jaar een dag vervroegd vanwege harde wind tijdens de jaarwisseling. De gemeente Den Haag besluit maandag of die vuurstapels ook worden vervroegd. Het is ook nog niet bekend of een vreugdevuur in Wassenaar tijdens de jaarwisseling doorgaat.