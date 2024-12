Paar honderd mensen bijeen op Dam voor nationale chanoekaviering

AMSTERDAM (ANP) - Een paar honderd mensen zijn zondagavond op de Dam in Amsterdam bij elkaar gekomen om het joodse feest Chanoeka te vieren. Tijdens de nationale chanoekaviering werd de grote achtarmige kandelaar aangestoken. Er was livemuziek en enkele speeches. Na afloop werd er soep en soefganiot, een soort oliebol met jam, uitgedeeld.

Zondagavond is het de vijfde avond van Chanoeka, dat duurt tot en met donderdag 2 januari. Tijdens Chanoeka, het feest van het licht, wordt stilgestaan bij de onderdrukking van het Joodse volk door de Grieken, zo'n 164 jaar voor Christus. De Joden mochten hun geloof niet uitoefenen, maar kwamen in opstand. Met dit feest wordt de uiteindelijke herinwijding van de tempel gevierd en dat het licht het heeft gewonnen van de duisternis. Traditiegetrouw wordt acht dagen achter elkaar een kaars aangestoken in een speciale achtarmige kandelaar, de chanoekia.

Elk jaar komen honderden mensen af op de viering op de Dam. Ook in andere steden in binnen- en buitenland zijn er zondag chanoekavieringen. Gedurende Chanoeka zijn er in het hele land openbare vieringen.

De viering in Amsterdam is rustig verlopen. Op en rond het plein was volop politie aanwezig.