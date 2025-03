WASHINGTON (ANP) - De Democraat Al Green, lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is uit de zaal verwijderd tijdens de toespraak van president Donald Trump. Green, die door de toespraak heen brulde, weigerde te gaan zitten toen hem daarom werd verzocht. Huisvoorzitter Mike Johnson liet hem verwijderen om het "verbreken van decorum".

Trump is dinsdagavond (lokale tijd) in het Congres om beide organen van het parlement, de Senaat en het Huis, toe te spreken over de staat van het land.