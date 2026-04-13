Democraat Californië stopt campagne na beschuldigingen wangedrag

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De Democratische gouverneurskandidaat in Californië Eric Swalwell heeft zijn campagne opgeschort vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Vrijdag berichtten Amerikaanse media over het vermeende misbruik van minstens vier vrouwen. Hij kwam daarop onder druk te staan om een stap terug te doen.

Swalwell gold als een van de meest kansrijke Democratische kandidaten om Gavin Newsom op te volgen als gouverneur. De twee best presterende kandidaten van voorverkiezingen in juni nemen het in november tegen elkaar op, ongeacht hun politieke partij. Zijn vertrek vergroot de kansen van Democratische kandidaten als miljardair Tom Steyer.

Het is te laat om Swalwell nog van de lijst te halen, maar de Democraten hebben kiezers wel opgeroepen om ervoor te zorgen dat hij zo min mogelijk stemmen krijgt. Andere Democraten noemden de verhalen over Swalwell "afschuwelijk" en vroegen hem ook zijn zetel in het Congres op te geven.