'Historische' benoeming: Australië krijgt vrouw als legerleider

CANBERRA (ANP/RTR) - In Australië gaat voor het eerst een vrouw de landmacht leiden. Generaal Susan Coyle treedt in juli aan. Haar benoeming moet volgens de minister van Defensie worden gezien als een historisch moment. "Haar prestatie betekent dat zij de eerste vrouw zal zijn die een krijgsmachtonderdeel aanvoert in de Australische geschiedenis", aldus minister Richard Marles.

De 55-jarige Coyle dient al decennia in de krijgsmacht en heeft allerlei topposities bekleed. De minister noemde de aanstelling van Coyle van grote betekenis voor andere vrouwelijke militairen en vrouwen die overwegen in dienst te gaan. De strijdkrachten willen de komende jaren meer vrouwelijke militairen aantrekken.

Dat streven kan worden gehinderd door negatieve publiciteit. Zo begonnen meerdere vrouwen in oktober een proces tegen de krijgsmacht. De militairen vertelden dat ze daar te maken kregen met seksueel geweld en discriminatie.