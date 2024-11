Democraat McBride eerste transgender in Huis van Afgevaardigden

WILMINGTON (ANP) - Sarah McBride, die succesvol een gooi deed naar een zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wordt de eerste openlijk transgender persoon die in het Congres wordt gekozen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC News. Ze vertegenwoordigt de komende twee jaar de staat Delaware.

McBride, een Democraat, versloeg de Republikein John Whalen III met bijna 58 procent van de stemmen. Ze bezet daarmee de enige zetel die deze kleine staat in het Huis heeft.

"Vanavond is een bewijs voor inwoners van Delaware dat we hier in onze staat kandidaten beoordelen op basis van hun ideeën en niet op basis van hun identiteit", zei McBride tijdens de viering van de Democratische verkiezingsavond van Delaware.