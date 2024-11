Let op! Mogelijk bespioneert de airfryer jou en je familie

Ben je ouder dan 35, dan heb je ongetwijfeld weleens aan een vriend of kennis uitgelegd wat de grote voordelen zijn van de airfryer. Maar achter die knapperige snacks en oliearme frituurkunst gaat een minder smakelijk verhaal schuil. Volgens de Britse consumentenorganisatie Which? blijken verschillende populaire airfryers hun gebruikers te bespioneren – en ze hadden daar zelf niets van in de gaten.

Internet of Things

Which? onderzocht drie 'smart' airfryers die in het Verenigd Koninkrijk verkrijgbaar zijn, en al snel viel iets op: De ronde heteluchtoventjes vroegen allemaal via de app om toestemming om mee te luisteren met de gesprekken van gebruikers. Een wel heel ongebruikelijke functie voor een apparaat dat je aardappelschijfjes en kippenvleugels knapperig zou moeten maken.

Voor het onderzoek nam de consumentenorganisatie de airfryers onder de loep in zes categorieën: toestemming, transparantie, gegevensbeveiliging, gegevensminimalisatie, trackers en gegevensverwijdering. De resultaten zijn behoorlijk verontrustend te noemen.

Audio en socialmediatrackers

De onderzochte modellen – Aigostar, Xiaomi Mi Smart en Cosori CAF-LI401S – vragen niet alleen om de locatie van de gebruiker, maar doen ook hun best om geluid op te nemen via de telefoon. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn sommige modellen zelfs uitgerust met trackers van onder andere Facebook en TikTok.

Andere modellen vragen om het geslacht en de geboortedatum van hun gebruikers. Ook bleek dat de Aigostar- en Xiaomi-airfryers zonder aankondiging persoonlijke gegevens naar servers in China stuurden, terwijl hierover niets te vinden is in de privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens richting China

Redacteur Harry Rose maakt duidelijk hoe ver fabrikanten durven te gaan: “Het laat zien hoe fabrikanten van slimme technologie en de bedrijven waarmee ze samenwerken momenteel gegevens van consumenten verzamelen. Ze gaan roekeloos te werk, en er is weinig tot geen transparantie over de wijze waarop dit plaatsvindt”, aldus Rose tegen de Daily Mail.