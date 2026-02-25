Democraat uit zaal gezet tijdens Trumps State of the Union

WASHINGTON (ANP) - De Democraat Al Green is opnieuw uit de zaal gehaald tijdens een toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump. Green hield tijdens Trumps State of the Union een bord omhoog waarmee hij vermoedelijk protesteerde tegen de racistische video die op Trumps social media was verschenen over de Obama's.

"Zwarte mensen zijn geen apen", stond op het bord van Green. Hij zwaaide ermee tijdens het begin van de speech, maar hij werd al snel naar buiten begeleid.

Begin deze maand werd een video op Trumps sociale media gepost waarin de Obama's als apen werden afgebeeld.

Green werd vorig jaar ook al uit de zaal gezet tijdens Trumps toespraak. Toen brulde hij door de speech heen en weigerde hij te gaan zitten.

Trump sprak toen ook het parlement toe over de staat van het land. Maar omdat hij toen pas net was begonnen aan zijn tweede termijn gold die toespraak niet als State of the Union.