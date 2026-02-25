ECONOMIE
Trump geeft hoge onderscheiding aan olympische ijshockeyer

Sport
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 4:07
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump geeft de Presidential Medal of Freedom aan Connor Hellebuyck, de keeper van het ijshockeyteam dat zondag goud won op de Olympische Spelen. Hij speelde met belangrijke reddingen een grote rol in de finale.
De Medal of Freedom is de hoogste burgerlijke onderscheiding van de Verenigde Staten. Eerder kregen ook sporters als Tiger Woods, Simone Biles en Megan Rapinoe die uitgereikt.
Een groot deel van het ijshockeyteam was aanwezig bij Trumps State of the Union in het parlement en werd luid toegejuicht door zowel de Democraten als de Republikeinen, een zeldzaam moment van eenheid tijdens de gepolitiseerde speech.
Het vrouwelijke ijshockeyteam won ook goud in Milaan en was ook uitgenodigd, maar zij sloegen de uitnodiging af. Ze zeiden het evenement niet op deze korte termijn in hun schema te kunnen inpassen. Trump zei tijdens zijn toespraak dat de ijshockeysters binnenkort langskomen in het Witte Huis.
