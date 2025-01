Democraten eisen terugdraaien stopzetting overheidssteun

WASHINGTON (ANP) - De Democratische oppositie in de Verenigde Staten heeft ontzet gereageerd op het besluit van de nieuwe regering om het uitbetalen van financiële ondersteuning door de landelijke overheid op te schorten. Democratisch fractievoorzitter in de Senaat Chuck Schumer betwijfelt volgens de krant The Washington Post de rechtsgeldigheid van de maatregel. "Het Congres heeft deze uitgaven goedgekeurd en dat is niet vrijblijvend."

Schumer reageert op een memo van het budgetkantoor van het Witte Huis. Dat gaf overheidsdiensten opdracht tijdelijk te stoppen met het uitbetalen van subsidies, leningen en andere vormen van financiële ondersteuning. Eerst moet worden gecontroleerd of de betalingen overeenkomen met het beleid van president Donald Trump, die onder meer af wil van diversiteitsinitiatieven binnen de overheid. De vrij algemeen geformuleerde memo leidde tot onrust. Organisaties die financiële steun krijgen van de overheid probeerden in te schatten in welke mate zij getroffen worden.

Experts zeggen dat het besluit gevolgen kan hebben voor tal van overheidsdiensten, van de ondersteuning van daklozenopvang tot financiële steun voor studenten. De Democraten vrezen chaos voor miljoenen Amerikanen. "Ze zeggen dat dit slechts tijdelijk is, maar niemand zou dat moeten geloven", zei Schumer. De topdemocraat eist dat Trump zijn regering meteen opdracht geeft het besluit terug te draaien. "Het belastinggeld hoort naar het volk te gaan."