Achterwaarts lopen is verrassend goed voor je gezondheid

Wie denkt dat vooruitlopen de enige juiste manier is om zich voort te bewegen, moet deze ontdekking uit wetenschappelijk onderzoek eens bekijken. Het blijkt dat achterwaarts wandelen, ook wel 'retro-walking' genoemd, bijzondere voordelen heeft voor zowel lichaam als geest. Daarover bericht de Britse openbare omroep BBC.

Onderzoekers van de Universiteit van Nevada hebben enkele jaren terug ontdekt dat slechts 10 tot 15 minuten achterwaarts lopen per dag al significante verbeteringen kan opleveren in de lenigheid van de hamstrings (de spieren aan de achterkant van de bovenbenen). Dit is vooral interessant voor mensen met rugklachten, aangezien stijve hamstrings vaak samenhangen met lage rugpijn.

Het bijzondere aan achterwaarts lopen is dat de bewegingsmechaniek volledig anders werkt dan bij vooruitlopen. De knieën maken een kleinere beweging, wat deze techniek zeer geschikt maakt voor mensen die na bijvoorbeeld een knieoperatie bekomen. De enkels nemen bij het achterwaarts lopen de meeste schokdemping voor hun rekening.

Goed voor je hersenen

Maar er is meer: achterwaarts lopen heeft ook positieve effecten op de hersenen. Nederlandse wetenschappers hebben aangetoond dat mensen die achterwaarts stapten sneller reageerden tijdens cognitieve tests. De prefrontale cortex (het hersengebied dat verantwoordelijk is voor besluitvorming en probleemoplossing) blijkt extra actief tijdens het achterwaarts lopen.

De techniek wordt al toegepast in verschillende gebieden: van fysiotherapie tot topsport. Sporters gebruiken achterwaartse loopoefeningen om hun wendbaarheid te verbeteren en blessures te voorkomen. Ook blijkt deze vorm van beweging meer calorieën te verbranden dan gewoon wandelen.

Blijf voorzichtig

Wel is voorzichtigheid geboden: zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen ongelukken gebeuren door obstakels die je niet ziet aankomen. Chinese onderzoekers wijzen er daarnaast op dat activiteiten als tai chi en zwemmen effectiever kunnen zijn voor bijvoorbeeld rugklachten.

Bron: BBC