Democratische gouverneurs VS: Trump pleegt 'machtsmisbruik'

WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse Democratische gouverneurs hebben zondag kritiek geuit op de inzet van troepen van de Nationale Garde door president Donald Trump om de protesten in Los Angeles de kop in te drukken. De gouverneurs stellen in een gezamenlijke verklaring dat de beslissingsmacht om de Nationale Garde in te zetten bij de leiders van de betreffende staat moet liggen en niet bij de president van het land.

"De beslissing van president Trump om de Nationale Garde van Californië in te zetten, is een geval van alarmerend machtsmisbruik," aldus de gouverneurs. "Het is belangrijk dat we het uitvoerende gezag van de gouverneurs respecteren bij het aansturen van hun Nationale Garde."

De Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, sprak zich eerder al fel uit tegen de inzet van de troepen. Een expert liet in The New York Times optekenen dat het de eerste keer in zestig jaar is dat een president de Nationale Garde inzet in een staat zonder toestemming van de gouverneur van die staat.